Sem lesão, Willian treina e deve reforçar Cruzeiro contra o São Paulo

BELO HORIZONTE - O atacante Willian treinou normalmente nesta quinta-feira e deve reforçar o Cruzeiro no jogo de domingo, contra o São Paulo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O jogador era dúvida por causa de uma entorse no tornozelo direito sofrida no fim de semana, na rodada de abertura do Brasileirão.

"Estou feliz por voltar a treinar. Graças a Deus foi mais um susto mesmo e consegui me recuperar bem. A fisioterapia foi importantíssima para a minha recuperação", comentou Willian. "Hoje (quinta) já treinei super bem, me preparando para o jogo contra o São Paulo, que vai ser um jogo muito difícil, mas nosso time tem muita qualidade e tem tudo para fazer mais uma grande partida e conseguir a vitória".

Durante o treino, Willian formou dupla de ataque com Dagoberto, assim como na estreia no Brasileiro. A equipe titular foi formada por Alan; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Dagoberto.

O capitão e goleiro titular Fábio fez trabalho em separado junto do preparador de goleiros, mas está confirmado na equipe.