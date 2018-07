Sem lesões, Renato mira vaga de titular no Botafogo

"Entrar ou não no time cabe ao Oswaldo. Estou treinando, voltando à melhor forma física, sem sentir dor. Estou feliz porque não tenho mais limite de abertura, o adutor é sempre exigido. Hoje praticamente não tem dor, posso fazer tudo normalmente e aprimorar a parte física, depois de um longo tempo parado", explicou Renato, que disputou apenas nove partidas pelo clube neste ano.

Renato avaliou que o Botafogo conquistou todos os seus objetivos no primeiro semestre, tanto que o time faturou o título do Campeonato Carioca e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, além de estar na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Agora, o volante espera que o time trabalhe bem na intertemporada para voltar ainda mais forte.

"O primeiro objetivo do ano foi alcançado, o título carioca, co dois turnos direto. É claro que a cada dia podemos melhorar. O nível de qualidade no Brasileiro é muito maior, não podemos falhar, pois os jogos se definem de detalhes. Nas partes técnica e tática, Oswaldo vem cobrando e a equipe correspondendo bem. Temos tempo para treinar e ajustar erros para, já na volta, dar sequência ao trabalho e permanecer no alto da tabela para brigar pelo título brasileiro", comentou.

O Botafogo volta a campo no dia 3 de julho, para enfrentar o Figueirense, pela Copa do Brasil. No dia 7, o time joga contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.