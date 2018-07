Sem lesões, Vitor Bueno se diz pronto para voltar a ser titular do Santos

Superados dois problemas físicos em sequência, o meia Vitor Bueno está pronto para voltar a ser titular do Santos, nesta reta final do Brasileirão. Foi o que garantiu o jovem jogador nesta quinta-feira, ao comentar seu possível retorno ao time para a partida contra a Ponte Preta, no sábado, em Campinas.

"Estou muito ansioso e com a confiança lá em cima. Preciso manter o nível, é normal perder um pouco do físico, por isso que vim ao CT e treinei até os dias de folga para ficar bem", afirmou o jogador, que não escondeu o nervosismo antes do retorno. "Dá aquele frio na barriga. Um pouco parecido de quando estreei. Nunca tinha machucado assim."

Vitor Bueno se refere aos problemas físicos que o atormentaram nos últimos meses. Ele se machucou no fim de setembro, na partida contra o Sport. Recuperado, retornou ao time para enfrentar o Grêmio, no dia 16 de outubro. E as dores musculares na coxa esquerda voltaram, causando certa preocupação. Nas últimas semanas, contudo, ele finalmente superou o problema físico.

Nesta semana, ele vem treinando normalmente para ter condições de jogo no fim de semana. Ele deve ser o substituto do meia Lucas Lima, que cumprirá suspensão nesta rodada. Vitor Bueno retornará ao time com o status de artilheiro da equipe no Brasileirão, com dez gols.

Seu faro de gol será importante ao time santista, que entrou de vez na briga pelo título. Na terceira colocação, tem 61 pontos e está a seis do líder Palmeiras. Entre as duas equipes paulistas está o Flamengo, com 62.