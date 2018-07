Sem Levir Culpi, Atlético-MG visita o Grêmio para garantir o vice do Brasileirão O Atlético Mineiro enfrentará o Grêmio neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, no primeiro duelo sem a presença do técnico Levir Culpi, que anunciou a sua saída, muito emocionado, na última quinta-feira.