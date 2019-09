Sem liberação de Lodi, Jardine chama lateral Abner Vinicius para seleção olímpica

A CBF anunciou que o técnico André Jardine convocou nesta quarta-feira o lateral-esquerdo Abner Vinicius, do Athletico-PR, para a seleção brasileira olímpica que enfrentará a Colômbia nesta quinta, às 21h30, e o Chile na segunda-feira, às 20 horas, em dois amistosos que serão realizados no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O jovem de 19 anos foi chamado para preencher o lugar de Renan Lodi, que havia sido incluído por Jardine na lista de convocados para este confronto, mas não foi liberado pelo Atlético de Madrid. Ao anunciar Abner Vinicius, porém, a CBF informou que o jogador do time espanhol "segue convocado, mas não se apresentou".

O lateral do Athletico-PR, que iniciou a sua carreira profissional na Ponte Preta, vai se juntar à delegação da seleção olímpica na noite desta quarta, no hotel onde a equipe nacional está concentrada na capital paulista.

Por ter sido convocado nesta quarta-feira, Abner Vinicius vai desfalcar o time paranaense no jogo contra o Santos, marcado para este domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

7.800 INGRESSOS DOADOS

Também nesta quarta-feira, o departamento da CBF criado com o objetivo de fomentar ações de responsabilidade social por meio do esporte anunciou a doação de 7.800 ingressos para estes dois próximos amistosos da seleção olímpica, sendo 3.900 para o duelo desta quinta e os outros 3.900 para a partida de segunda.

A CBF informou que esta ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de São Paulo, que vai disponibilizar essas cargas de bilhetes para entidades sociais de natureza privada sem fins lucrativos, que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Além disso, jovens do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) entrarão em campo com os jogadores do Brasil nestes confrontos no Pacaembu.

"Estamos desenvolvendo iniciativas neste sentido através do CBF Social já há alguns anos. Creio que estamos alcançando um envolvimento social cada vez maior. Representa um impacto importante na relação com a população. Estamos sempre aproveitando a passagem de uma das nossas Seleções, por cada cidade do país, para deixar uma semente plantada com os projetos sociais. E ficamos muito felizes por mais uma ação como esta aqui na cidade de São Paulo", afirmou o secretário-geral da CBF, Walter Feldman.

As entidades que serão contempladas com estes ingressos doados serão as seguintes: Projeto Amigos das Crianças; Fundação Comunidade da Graça; Projeto Futebol Para Todos - Peri Alto; Associação Bênção de Paz; Lar Mãe Divino Amor; Exército da Salvação; e Associação Batista da Penha.