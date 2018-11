Sem Libertadores e Cuca em 2019, Santos cumpre tabela contra Atlético-MG

Sem técnico definido para o ano de 2019, o Santos vai a campo às 20 horas deste sábado, contra o Atlético Mineiro, em casa, na primeira das duas últimas partidas de Cuca à frente do elenco. A equipe santista vai apenas cumprir tabela nas rodadas finais, uma vez que não há mais chance matemática de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

O plano de Cuca dirigir o Santos na próxima edição do torneio continental ruiu nas últimas semanas. Desfalcado por causa de lesões, suspensões, convocações e até pelo fim do contrato do zagueiro Robson Bambu, a equipe fez apenas um ponto dos últimos 15 possíveis, retrospecto que tirou os santistas da briga por uma vaga no G6.

Apesar do insucesso, o treinador era bem avaliado dentro do clube, em especial por causa do alívio de livrar o Santos da ameaça do rebaixamento, mas o trabalho não vai continuar em 2019 por causa da saúde de Cuca. Nesta sexta-feira, o técnico comunicou que precisa tratar de um problema cardíaco, por isso vai deixar o cargo.

Contra o Atlético-MG, o único desfalque confirmado no Santos é o do zagueiro Lucas Veríssimo, que se recupera de entorse no joelho. O goleiro Vanderlei, que se recupera de virose, e o atacante Bruno Henrique, que no último domingo sofreu um trauma na fíbula, podem ser problemas para Cuca escalar a equipe.

As boas notícias ficam pelos retornos do atacante paraguaio Derlis González, do meia costa-riquenho Bryan Ruiz e do volante uruguaio Carlos Sánchez, ausentes nas três últimas rodadas disputadas pelo Santos porque foram convocados por suas seleções. González e Sánchez devem ocupar as vagas que foram dos atacantes Felippe Cardoso e Arthur Gomes na última quarta-feira, quando o Santos empatou por 1 a 1 com o Botafogo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ATLÉTICO-MG

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Gabriel e Rodrygo. Técnico: Cuca.

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Léo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

LOCAL - Vila Belmiro.

HORÁRIO - 20h.

Na TV - Pay-per-view.