Sem Libertadores, Globo aposta em Jornal Nacional e novela estendida para superar o Flamengo no SBT

O jogo do Flamengo contra o Racing nesta terça-feira criará situação inusitada para a Rede Globo. Sem direito de transmissão da Copa Libertadores, a emissora do Rio terá uma concorrência forte em um de seus horários de maior audiência, horário nobre, já que o SBT vai transmitir o duelo válido pela competição continental. Para tentar 'bater de frente' com o Flamengo na concorrência, a Globo aposta no Jornal Nacional e na novela "A Força do Querer".

A Globo não pretende fazer grandes mudanças em sua programação. A principal novidade ficará por conta da exibição por um tempo maior da novela após o JN. A ideia é que durante a transmissão da partida no SBT, a Globo esteja com seu principal jornal ou com a novela no ar. O The Voice Brasil, terceira programação da grade na sequência, vai começar já com a partida do Flamengo encerrada.

De acordo com a programação divulgada pela Globo, o Jornal Nacional tem início às 20h30 (20h40 em cidades que terão horário político, como São Paulo e Rio de Janeiro) e vai até 21h45, quando começa a novela. 'A Força do Querer' vai durar 1h30, enquanto o convencional de um capítulo seria em torno de 1h e 1h15. O The Voice Brasil está marcado para ter início às 23h15.

Caso não ocorra nenhum intercorrência que atrase o término da partida pela Libertadores, Racing x Flamengo deve acabar por volta das 23h15. O jogo nesta terça-feira é uma novidade na TV aberta. O SBT decidiu apostar na transmissão em um dia diferente da tradicional quarta-feira, justamente para evitar o confronto com a Globo no futebol, que usa o horário para passar jogos do Brasileirão. Nesta quarta, a emissora transmite Coritiba x Corinthians, um duelo da parte inferior da tabela, mas que tem no time paulista um grande audiência.

A situação deve se repetir na semana que vem, quando o Flamengo irá receber o Racing no Maracanã também na terça-feira, às 21h30. Além do SBT, a Fox Sports tem direito de transmissão da Libertadores, na TV fechada. E há ainda a Conmebol TV, canal de streaming.