Sem Lindoso, Botafogo enfrenta o Inter e persegue embalo no Brasileirão

Sem dois dos principais jogadores do elenco, Rodrigo Lindoso e Pimpão, o Botafogo está em Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, neste domingo, às 16 horas. O time carioca vem de vitória e busca embalar no Campeonato Brasileiro na tentativa de ficar entre os primeiros colocados.

O triunfo contra a Chapecoense, o primeiro sob o comando do técnico Marcos Paquetá e também o primeiro neste período após a Copa do Mundo, veio em boa hora. Além de deixar a equipe mais longe da zona de rebaixamento, ajudou a aliviar a pressão e trouxe mais confiança a um elenco carregado de tensão e alvo de críticas.

Desde que chegou, Paquetá já disse algumas vezes em suas coletivas que o objetivo do Botafogo no Brasileirão é conquistar uma vaga para a Copa Libertadores. Para isso, o time alvinegro precisa ser menos irregular e melhorar seu desempenho fora de casa. Longe do Engenhão, a equipe venceu apenas um dos sete jogos que fez. E nem foi fora do Rio de Janeiro. Trata-se do triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, em São Januário, pela nona rodada.

No confronto diante do Inter, importante na busca para se estabelecer no pelotão da frente - hoje o Botafogo tem 20 pontos e ainda está mais perto do grupo dos piores do que dos primeiros colocados - Paquetá não terá Lindoso e Pimpão, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Capitão em algumas oportunidades e presente em todos os jogos da equipe na competição, Lindoso tem como possíveis substitutos Jean, Marcelo e Gustavo Bochecha. Os dois primeiros, porém, ainda são dúvidas para a partida. Jean se recupera de uma virose e Marcelo saiu mancando do último treino. Assim, Bochecha é o mais cotado para ganhar a titularidade.

Na frente, a opção mais provável é a utilização de Ezequiel, que tem características parecidas com as de Pimpão. Paquetá pode usar também Aguirre, ou se optar por um meia, tem Renatinho, Luiz Fernando e João Pedro à disposição. Gilson, lateral de origem, mas que jogou improvisado como ponta esquerda no último jogo, agradou o treinador e pode seguir entre os titulares.