Sem Lisca, Guarani assina com o técnico Fernando Diniz

Sem chegar a um acerto com Lisca, o Guarani agiu rápido e acertou com o técnico Fernando Diniz para a temporada 2018. Vice-campeão paulista com o Audax de 2016, o treinador também trabalhou com o Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro e ficou nacionalmente conhecido pelo estilo de posse de bola de futebol.

Ele assinou contrato por um ano. Criticado por seu temperamento explosivo, que muitas vezes o levou a ser expulso do jogo, Fernando Diniz chegou a ser considerado um técnico promissor e acabou recusando assumir o Corinthians, após a saída de Tite para a seleção brasileira.

Fernando Diniz, 43 anos, começou a carreira de treinador no Votoraty e rodou pelo interior, passando por Paulista, Botafogo, Atlético Sorocaba, Audax, Guaratinguetá e Oeste. Chegou também a comandar o Paraná. No Guarani, terá como desafio levar o time à primeira divisão do Paulistão e do Brasileiro.

O Guarani venceu a concorrência do Criciúma para fechar com Fernando Diniz. Poder trabalhar em um grande clube do interior paulista e iniciar o trabalho desde o começo, pré-temporada, foram fatores cruciais que o levaram a aceitar a proposta da equipe de Campinas.