Sem listras nas costas, Atlético-MG lança novo uniforme estilo 'retrô'

Às vésperas de disputar seu segundo jogo na Copa Libertadores, o Atlético-MG lançou seu uniforme para a temporada 2015. As novidades são a ausência de listras nas costas e detalhes em estilo retrô na camisa que será utilizada pelos jogadores a partir desta quarta-feira, data do confronto com o Atlas, do México, no Independência.

O uniforme 2015 mantém as listras preta e branca na parte da frente, com novidades apenas na gola, com botões em estilo retrô. Nas costas está a maior mudança. As listras dão lugar à dominante cor preta. As mangas são brancas. O segundo uniforme é branco, com losangos estampados em tons de branco. A gola é em formato "V", na cor preta.

Trata-se do segundo lançamento da Puma, que iniciou a parceria com o Atlético no ano passado. "Estamos muito felizes em continuar tendo a Puma como nossa fornecedora de material esportivo e, juntamente com nossos outros parceiros, esperamos poder comemorar grandes títulos com as novas camisas", declarou o presidente atleticano, Daniel Nepomuceno.

A festa de lançamento do novo uniforme contou com a presença do técnico Levir Culpi, dos jogadores, membros da comissão técnica, ex-atletas e a apresentação do jornalista Chico Pinheiro, conhecido torcedor do Atlético.