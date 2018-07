Sem local para treinar na Copa, São Paulo vai aos EUA

Realizada a pedido do técnico Muricy Ramalho, a intertemporada será realizada na América do Norte para que o clube se distancie do clima de Copa do Mundo. "Esses locais foram escolhidos exatamente por não se envolverem muito com a Copa", diz o vice-presidente do clube, João Paulo de Jesus Lopes.

A viagem também foi motivada por causa da ausência de locais de treinamento para o clube. O CT do Barra Funda será utilizado pela seleção dos Estados Unidos. Já o de Cotia, local de treino das categorias de base da equipe são-paulina, ficará com os colombianos.

Além dos treinamentos, o São Paulo também deverá realizar alguns amistosos para aproveitar a presença dos brasileiros e outros povos latino-americanos na América do Norte. "Vamos aproveitar para deixar o time preparado para o segundo semestre e aproveitar o interesse da população latina", diz o dirigente.