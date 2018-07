Sem Lodeiro, Hyuri deve ganhar vaga no Botafogo

RIO - Sem poder contar com o meia uruguaio Lodeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Oswaldo de Oliveira ainda não definiu quem vai substituir o jogador na escalação do Botafogo para o jogo contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. A tendência é que escale Hyuri, o novo xodó da torcida botafoguense, responsável direto pelas vitórias recentes sobre Coritiba e Corinthians, nas quais marcou três gols.

Mas Oswaldo de Oliveira deixou no ar que poderia optar por Octávio, outro jovem valor que se destaca no time no Brasileirão. Talvez a indefinição pública do treinador seja proposital, a fim de deixar os dois atletas motivados. Octávio foi muito bem na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no fim de semana, quando marcou um gol. Mas Hyuri, que entrou no segundo tempo e definiu o placar de 1 a 0 sobre o Corinthians, na quarta-feira, surge como favorito.

O Botafogo ainda não terá à disposição Gilberto e Gabriel, que estão contundidos. Mesmo assim, o clima é de otimismo no clube, que ocupa a segunda posição no Brasileirão, quatro pontos atrás do líder Cruzeiro (43 a 39).