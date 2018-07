Sem Loftus-Cheek e Delph, Inglaterra retoma treinos de olho na Colômbia

A Inglaterra retomou neste sábado os trabalhos em Zelenogorsk com duas baixas no setor de meio-campo. Loftus-Cheek ficou na academia por conta de desgaste muscular e Delph foi liberado para voltar ao país para acompanhar o nascimento do terceiro filho.

A seleção inglesa se prepara para enfrentar a Colômbia pelas oitavas de final. O duelo está marcado para terça-feira, às 15h (de Brasília), em Moscou. Os dois atletas devem estar disponíveis para a partida.

O trabalho deste sábado aconteceu sob garoa e tempo fechado. Os jogadores realizaram inicialmente um trabalho físico e depois o técnico Gareth Southgate comandou uma atividade técnica em campo reduzido. Poupado do duelo contra a Bélgica, o artilheiro da Copa, Harry Kane, que já marcou cinco gols, treinou normalmente.

Kane atuou em um time e teve como companheiro de ataque Jaime Hardy, que é seu reserva. No entanto, é pouco provável que o treinador escolha por essa formação. Nos dois jogos iniciais, ele optou por começar com Raheem Sterling, jogador que se movimenta mais pelos lados do campo.

A Inglaterra terminou a primeira fase da Copa em segundo lugar no Grupo G, com duas vitórias - sobre Tunísia (2 a 1) e Panamá (6 a 1) - e uma derrota por 1 a 0 contra a Bélgica. No tropeço na última quinta-feira, no entanto, a equipe já estava classificada e entrou em campo com time misto.