Elenco do Atlético-MG retoma treinos após 4 dias de folga

Após quatro dias de folga, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta segunda-feira, na Cidade do Galo. As novidades do treino foram a ausência de Luan e o retorno do jovem meia Dodô, que defendeu a seleção brasileira na conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá.

Luan era esperado para retomar as atividades nesta segunda, mas acabou permanecendo no departamento médico. O atacante sentiu dores no joelho direito na partida contra o Corinthians, no dia 18 de julho, no Itaquerão, e ainda não se recuperou totalmente. Agora passará por novas avaliações para saber se poderá enfrentar o Goiás, domingo, no Serra Dourada.

Sem Luan, o time contou com a volta de Dodô. O meia de apenas 20 anos participou normalmente das atividades do dia: trabalho físico na academia e no campo. O grupo volta aos treinos na tarde desta terça, quando o técnico Levir Culpi deve iniciar a montagem da equipe para o duelo do fim de semana.

MINEIRÃO

A diretoria atleticana decidiu mandar mais uma partida importante do time no Mineirão. Pela 18ª rodada, o duelo contra o Grêmio, às 21 horas do dia 13, estava marcado inicialmente para o Independência. O clube tem optado pelo Mineirão em alguns confrontos do Brasileirão pela possibilidade de contar com maior torcida e renda.