Sem Luan, Levir Culpi faz mistério antes da partida contra o Santos

O atacante Luan foi cortado da partida do Atlético Mineiro contra o Santos, nesta quarta-feira, no Independência. O jogador sofreu um estiramento na coxa esquerda e já iniciou tratamento para voltar ao time. O departamento médico não deu prazo para o retorno do atleta à equipe.

Luan sentiu dores na coxa durante o treino desta segunda-feira, na reapresentação do grupo após a derrotar para o Cruzeiro, no clássico de sábado. Na equipe titular, ele precisou deixar o gramado mais cedo e virou preocupação para a comissão técnica, que teve confirmada nesta terça a baixa.

Sem poder contar com Luan, o técnico Levir Culpi comandou treino tático, seguido de um trabalho de finalizações e cobranças de falta. Com os portões fechados, o treinador montou o time que será titular nesta quarta, mas não deu qualquer pista sobre a escalação. Depois, divulgou a lista de relacionados e fez mistério sobre os titulares.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Victor, Uilson;

Laterais: Patric, Douglas Santos, Carlos César, Pedro Botelho;

Zagueiros: Leonardo Silva, Edcarlos, Jemerson;

Volantes: Josué, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Eduardo;

Meias: Maicosuel, Giovanni Augusto, Cardenas, Dátolo, Dodô;

Atacantes: Lucas Pratto, Carlos, Thiago Ribeiro, Jô, Guilherme.