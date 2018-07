Sem Luan, Atlético-MG inicia preparação para clássico

Ainda não deve ser diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, que Luan fará a sua primeira partida pelo Atlético Mineiro. Nesta segunda, na reapresentação do elenco na Cidade do Galo, o atacante não participou do treinamento da equipe, em um indicativo de que não terá condições de atuar na estreia atleticana na Copa da Primeira Liga.

Luan participou normalmente da pré-temporada do Atlético-MG, mas acabou sendo vetado do duelo do último sábado contra o América de Teófilo Otoni, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, por causa de dores no joelho direito, o mesmo que foi operado em 2016 e o deixou inativo por longo período.

Nesta segunda-feira, então, Luan não foi a campo na reapresentação do Atlético, tendo ficado na fisioterapia para realizar trabalhos de fortalecimento muscular, assim como o zagueiro equatoriano Erazo, que também não atuou no último fim de semana.

Eles estão praticamente descartados do clássico com o Cruzeiro, marcado para o Mineirão. Para este duelo, o Atlético também terá como desfalques o atacante Robinho, o goleiro Victor e o zagueiro Rodrigão, que continuam em tratamento de lesões. Além disso, o atacante Fred não vai enfrentar o rival por causa de uma suspensão imposta ainda na edição de 2016 da Primeira Liga.

O zagueiro Gabriel tentou minimizar as baixas do Atlético. "São jogadores de extrema qualidade e extrema importância para o time, mas tem o Maicosuel, o Lucas Pratto, o Rafael Mora, Clayton, Hyuri. Então, o elenco que o Atlético tem é muito qualificado. São lamentáveis sim as ausências, mas, com certeza, serão muito bem supridas pelos que irão iniciar o jogo", observou.

O dia foi de treino leve para os titulares no confronto com o América de Teófilo Otoni, que fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia. O restante do elenco, reforçado por jogadores do time sub-20 do Atlético, realizaram trabalhos e técnicos. O Atlético volta a treinar nesta terça-feira, às 17 horas, na Cidade do Galo, em atividade fechada para a imprensa.