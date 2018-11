Sem Luan e Léo Moura, Grêmio encara São Paulo para manter vaga no G-4

Com mais desfalques confirmados, o Grêmio vai encarar o São Paulo nesta quinta-feira, às 19 horas, no Morumbi, para tentar garantir seu lugar no G-4 da tabela, que dá vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Para tanto, o técnico Renato Gaúcho terá que se virar sem mais dois titulares: o lateral Léo Moura e o atacante Luan.

As duas baixas foram confirmadas nesta quarta, véspera do jogo. A expectativa do retorno de Luan, que não atua há um mês, começou a ficar em xeque na segunda-feira, quando ele treinou com bola, mas não conseguiu terminar os trabalhos. Assim como na terça-feira, Luan não treinou nesta quarta. Já Léo Moura, que atuou na vitória por 2 a 1 contra o Vasco no domingo, será poupado pelo desgaste físico. O lateral tem 40 anos.

O lado bom do treinamento foi que o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Jael, que também não haviam treinador terça, trabalharam normalmente com o elenco e vão para o jogo. Para o lugar de Léo Moura na lateral-direita, Madson deverá ser o escolhido pelo treinador, que terá os desfalques do zagueiro Kannemann e o goleiro Marcelo Grohe.

Com estes desfalques, o volante Maicon encara cada um dos cinco jogos restantes nesta sequência do Brasileirão como uma "decisão". "A mesma final que fizemos contra o River Plate temos que fazer contra o São Paulo e nas outras partidas. É um confronto direto. Sabemos da qualidade do adversário. Eles terão um novo treinador, mas isso não interessa. Se fizermos o que trabalhamos, podemos sair vitoriosos", disse, referindo-se ao interino André Jardine, substituto do demitido Diego Aguirre.

O duelo vai ser um confronto direto por vaga no G4 - zona de grupo da Copa Libertadores. Os times estão empatados com 58 pontos cada, mas o Grêmio leva a melhor nos critérios de desempate e está em quarto. Tem mais vitórias: 16 a 15.