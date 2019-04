Sem Luan e Liziero para quarta, Cuca deve repetir time do São Paulo contra Goiás

A lista de desfalques que o São Paulo teve na vitória sobre o Botafogo, na estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, no Morumbi, deverá se repetir para a segunda rodada. Para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h30, em Goiânia, o técnico Cuca não poderá contar com os lesionados Luan, Liziero, Rojas e Pablo. Outra baixa é o atacante Gonzalo Carneiro, suspenso preventivamente por ter sido flagrado no antidoping por suspeita de uso de cocaína - ele pediu o exame de contraprova.

Com isso, Hudson deverá ser mantido entre os volantes - ele é o titular da lateral direita, mesmo jogando improvisado - e o Igor Vinicius atuará no setor. Contratado recentemente do Dínamo de Kiev, Tchê Tchê será novamente titular, mas já adiantou que dificilmente vai suportar os 90 minutos. Diante do Botafogo, ele foi substituído por cansaço aos 41 minutos do segundo tempo. "Eu vou no meu limite (na quarta-feira). Até onde eu conseguir vou tentar ir", afirmou após a vitória sobre o Botafogo.

O meia Vitor Bueno, que entrou no final da partida, deverá ter mais minutos em campo. "Foram poucos minutos, entrei no segundo tempo, mas estou feliz. E fico contente, principalmente, pela atuação do time. Era importante este resultado positivo, e conseguimos. Foi o só o primeiro passo", disse o meia.

Para o segundo compromisso, Cuca terá apenas dois dias de preparação (segunda e terça-feira). Neste curto período, o treinador tentará melhorar o entrosamento da equipe, principalmente no meio de campo tricolor. "Temos que trabalhar mais a nossa saída de bola. Às vezes, a gente confunde algumas coisas. Uma saída de bola quebra uma linha de marcação do adversário, então temos de trabalhá-la mais", concluiu.

Na primeira rodada do Brasileirão, o time goiano conseguiu uma vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. "Será um jogo muito difícil, pois o Goiás começou bem e vai manter o ritmo jogando de casa", afirmou o goleiro Tiago Volpi.