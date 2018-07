Sem Luan, Grêmio evita favoritismo contra pressionado Vitória no Brasileirão

Cautela é a palavra de ordem no Grêmio para a importante partida desta quarta-feira contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas o penúltimo colocado na competição, com 12 pontos, o Vitória vem de duas derrotas consecutivas, em jogos onde sofreu oito gols: perdeu de 4 a 2 para o Palmeiras e 4 a 1 para o Vasco. E é a própria necessidade de reação do time baiano que preocupa o elenco do Grêmio, vice-líder com 28 pontos, oito atrás do Corinthians.

"A equipe do Vitória tem muitos bons jogadores, apesar da colocação deles no campeonato. A gente sabe que será um jogo difícil. Eles estão em uma situação incômoda e precisam sair, precisam fazer pontos. Precisa estar concentrado para não ser mais surpreendido", avisa Pedro Rocha, lembrando que o adversário tem dois jogadores que passaram recentemente pelo Grêmio, o que pode aumentar o desafio. "O Wallace e o Fred estavam conosco até o ano passado e conhecem bastante do nosso time."

A preocupação para o duelo é ainda maior porque o Grêmio não contará com o atacante Luan, grande destaque do time na temporada, mas que precisou ser poupado devido à desgastante sequência de jogos nas últimas semanas.

Outro titular descartado é o volante Michel, devido a uma virose. Também estão fora os meia-atacantes Lincoln, liberado para acompanhar o nascimento de seu filho, e Miller Bolaños, com dores no púbis. A boa notícia fica pelo retorno de Maicon. Recuperado de contusão, ele deve ser o substituto de Michel.