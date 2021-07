Sem Luan Peres, Kaiky vibra com nova chance no Santos e exalta Fernando Diniz

Com o afastamento de Luan Peres para negociar sua transferência ao Olympique de Marselha, da França o jovem Kaiky ganhou nova chance no Santos. O defensor foi titular nas últimas duas partidas diante de América-MG e Athletico-PR e vai continuar na equipe no clássico contra o Palmeiras, sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O seu objetivo é substituir à altura Luan Peres, um dos atletas mais importantes do elenco, e ganhar a confiança de Fernando Diniz. A missão não intimida o jovem zagueiro, que foi promovido ao time profissional aos 17 anos em fevereiro deste ano para assumir um lugar na zaga após a venda de Lucas Veríssimo e vinha dando conta do recado.

"Substituir o Veríssimo no começo da temporada e agora o Luan é uma responsabilidade muito grande, mas é boa ao mesmo tempo", resumiu Kayky. "E estar no Santos é isso, ter novos desafios a cada dia. Agora estou buscando abraçar a oportunidade para ter um melhor rendimento. Mas temos grandes zagueiros no elenco, Luizão, Danilo, Robson e Alex. Qualquer um que entrar vai dar conta do recado", completou.

O Santos terá o retorno de Fernando Diniz para o clássico no Allianz Parque. O treinador estará à beira do gramado após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Athletico-PR. Embora o comandante santista tenha deixado Kaiky entre os reservas assim que assumiu o comando técnico, o jovem enalteceu o treinador.

"Admiro demais o Diniz como treinador e como pessoa. É um cara sensacional. Mesmo quando eu fui para o banco, todo dia após o treino o professor sempre vinha conversar comigo, me dar dicas sobre como eu devo me comportar na posição", disse sobre o exigente técnico.

"Sou muito grato pelo carinho e confiança que ele me deu. A gente entende que ele cobra bastante dentro de campo porque quer tirar o melhor de nós, quer sempre colocar na nossa cabeça que todos nós somos muito bons. Acredito que temos tudo para ser felizes e ter uma boa temporada com ele aqui", acrescentou o zagueiro.