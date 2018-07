Sem Lucas, Palmeiras relaciona 23 jogadores para enfrentar o Vasco

O Palmeiras tem um importante desfalque para a partida contra o Vasco, às 17 horas deste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Lucas não foi incluído na lista de 23 jogadores divulgada pelo técnico Marcelo Oliveira neste sábado.

Um dos líderes do elenco, Lucas sentiu o desgaste de final de temporada e foi poupado. Seu substituto no time titular deve ser João Pedro. Além do lateral, também são desfalques os atacantes Dudu (terceiro cartão amarelo) e Cristaldo (expulso no último jogo).

Na lista dos convocados para encarar o lanterna do Brasileirão, a presença do goleiro Fábio chama a atenção. O atleta, titular da equipe em parte da temporada 2014, não era relacionado desde junho deste ano, quando ficou no banco palmeirense contra o Internacional. Entre os reservas, o meia Fellype Gabriel, recuperado de lesão, ainda aguarda por uma chance de estrear pelo Palmeiras.

O Palmeiras vive a expectativa de vencer a Copa do Brasil, mas também busca entrar no G4 do Brasileirão para se garantir na próxima Libertadores. O time comandado por Marcelo Oliveira ocupa a nona colocação, com 48 pontos, cinco a menos que o Santos, quarto colocado e rival na final da outra competição.

O Vasco, por sua vez, luta como pode para permanecer na elite do futebol brasileiro. Na última posição, com 30 pontos, a equipe carioca precisa tirar uma desvantagem de cinco pontos para o Avaí, primeiro time fora da zona da degola.

Há três anos o Palmeiras não joga como mandante contra o Vasco. Mas se o retrospecto for levado em conta, os paulistas têm a vantagem de não perder em casa para o adversário desde 2001. No intervalo, foram dez partidas, com seis vitórias e quatro empates.

Confira a lista dos 23 jogadores relacionados para pegar o Vasco:

GOLEIROS - Fernando Prass e Fábio.

ZAGUEIROS - Vitor Hugo, Leandro Almeida, Nathan e Jackson.

LATERAIS - Egídio, João Pedro, João Paulo e Taylor.

VOLANTES - Thiago Santos, Amaral e Matheus Sales.

MEIAS - Robinho, Zé Roberto, Allione e Fellype Gabriel.

ATACANTES - Rafael Marques, Kelvin, Mouche, Gabriel Jesus, Lucas Barrios e Alecsandro