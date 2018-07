Sem Lucas Gomes, Caio Júnior define Chapecoense com 2 atacantes contra Fluminense

Embalada por vitória sobre o Coritiba, a Chapecoense encara o Fluminense, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Caio Júnior ainda não definiu a escalação do time, mas demonstrou estar decepcionado com Lucas Gomes, atacante que ficou de fora da lista de relacionados da equipe catarinense.

"Não gostei dos últimos jogos dele. Contra o Santa Cruz e agora contra o Coritiba. Acho que ele pode dar muito mais, ter uma atitude melhor. Não posso deixar de valorizar a atuação de outros nos treinos", disse o treinador em coletiva de imprensa.

Tiaguinho, Biteco, Lourency e Canela foram alguns dos nomes citados pelo comandante. Cleber Santana e Bruno Rangel devem começar no banco de reservas e podem surgir entre os titulares no compromisso seguinte - contra a Ponte Preta, neste domingo, em Chapecó (SC).