Sem Lucas Lima, Vecchio deve herdar vaga no meio de campo do Santos

Com o afastamento do meia Lucas Lima, o argentino Emiliano Vecchio deverá ter a chance de mostrar que pode ser um armador eficiente para o time do Santos. A tendência é de que ele seja escalado pelo técnico interino Elano nas duas últimas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. Vecchio já foi utilizado no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, e teve até participação no gol do atacante colombiano Copete.

A possibilidade de ter uma sequência como titular levou Emiliano Vecchio a deixar de lado a sua preferência, que é jogar como segundo volante. "O Elano pode me utilizar como meia-armador e o mais importante é poder ajudar. Estou 100% e com muita vontade de jogar", disse o argentino.

O Santos joga neste domingo contra o Flamengo, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão. Quarto colocado com 59 pontos, o clube santista pode assegurar um lugar no G-4, e a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018, se ao menos empatar com o rival carioca.