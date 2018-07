Sem Lucas, Paris Saint Germain vence Montpellier por 1 a 0

Mesmo ficando à disposição para voltar ao Paris Saint-Germain depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo, Lucas não foi aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta sexta-feira. Mas a ausência do brasileiro não impediu o PSG de vencer o Montpellier por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, e disparar na liderança do Campeonato Francês.

Apesar de só ter vencido três dos seus últimos seis jogos na competição, o PSG continua tendo folga na ponta. Nesta sexta a equipe de Paris chegou aos 61 pontos, contra 53 do Lyon, que vem em segundo e joga domingo contra o Sochaux, em casa, por esta 30.ª rodada. O Montpellier, atual campeão, está em sétimo, a seis pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Aliás, foi por conta de um duelo importante contra o Barcelona, novamente em Paris, pelas quartas de final da Liga dos Campeões que o jogo do PSG foi antecipado para esta sexta-feira. E, apesar de usar praticamente força máxima (só Lucas foi poupado), o time parisiense teve dificuldades.

O único gol do jogo, o da vitória, saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Menéz carregou pelo meio e foi inteligente ao passar na esquerda para Ibrahimovic. O artilheiro do Francês não foi fominha e rolou para Gameiro tocar já sem goleiro.