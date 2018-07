Sem Lucas Veríssimo, Santos mantém indefinição sobre companheiro de David Braz

O zagueiro David Braz ainda não sabe quem será o seu companheiro de defesa do Santos na partida contra o Bahia, no próximo domingo, às 11 horas, no Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor, que não terá Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ao seu lado na partida, afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que o treinador Levir Culpi ainda não definiu quem ocupará a vaga.

"Ainda não sei. Alguns jogadores estão com desgaste muscular. Não sei quem será o meu companheiro, mas tenho certeza que quem for substituir o Lucas Veríssimo vai procurar fazer o seu melhor para ajudar a equipe a sair com mais uma vitória", garantiu o jogador, que terá a companhia de Cleber ou Fábian Noguera.

David Braz vê vantagens no fato do time atuar no Pacaembu, onde o Santos está invicto a 21 jogos e que deverá receber um bom público - 15 mil ingressos já foram vendidos. O zagueiro também vê semelhanças do ponto de vista técnico entre o estádio municipal paulistano e a Vila Belmiro.

"Nossa segunda casa (Pacaembu). O torcedor sempre vai lá nos apoiar e, nos últimos jogos, nos ajudou a conquistar as vitórias. É um gramado igual o da vila, deixa a bola mais rápida. Cabe mais torcedores. O torcedor gosta quando joga lá e tem dado certo", comparou o defensor.

David Braz destacou a boa fase do Bahia como um dos fatores que tornará ainda mais difícil o embate. O jogador lembrou ainda que o time baiano conta com um "espião" no elenco que pode passar informações sobre o Santos para a comissão técnica e o restante do grupo.

"Começou bem o campeonato, deu uma oscilada e está resgatando novamente um bom momento. A gente tem que ter muita atenção. Jogadores leves na frente, . Renê Júnior, que já atuou aqui no Santos, sabe como é o clima do Santos. Acredito que ele vai passar algumas informações para os companheiros. É uma partida bastante difícil e a gente vai ter que correr bastante para conseguir os três pontos", analisou David Braz.

O elenco santista treina nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos. A equipe ocupa a terceira posição no Brasileiro com 27 pontos ganhos, a dez do líder Corinthians e quatro do Grêmio, adversário do Santos na rodada seguinte (17ª) da competição.