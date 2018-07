Sem Lúcio e com 5 desfalques, São Paulo viaja com 23

Além do experiente zagueiro, outros cinco jogadores não vão participar das competições internacionais. No setor ofensivo, o time não terá os atacantes Luis Fabiano, com uma contratura na coxa direita, e Negueba, que ainda aprimora a forma física. Na defesa, o time não vai contar com os laterais-esquerdos Clemente Rodríguez, com fadiga no músculo anterior da coxa esquerda, e Carleto, em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho. O outro desfalque é o volante Denilson, que passou por cirurgia na última quinta-feira para correção do menisco lateral do joelho direito.

O São Paulo disputará nos dias 31 de julho e 1º de agosto a Copa Audi, na Allianz Arena, em Munique, que também terá as participações de Bayern de Munique, Manchester City e Milan. Em 3 de agosto, o time enfrentará o Benfica pela Copa Eusébio, no Estádio da Luz, em Lisboa. No Japão, o atual campeão da Copa Sul-Americana vai encarar o Kashima Antlers, no dia 7 de agosto, pela Copa Suruga.

Confira a lista com os 23 atletas relacionados do São Paulo para a excursão:

Goleiros: Rogério Ceni, Denis e Renan.

Laterais: Douglas, Reinaldo e Lucas Farias.

Zagueiros: Rafael Toloi, Paulo Miranda, Edson Silva e Lucas Silva.

Volantes: Wellington, Rodrigo Caio, Fabrício e João Schimdt.

Meias: Paulo Henrique Ganso, Jadson, Maicon, Lucas Evangelista e Roni.

Atacantes: Ademilson, Aloísio, Osvaldo e Silvinho.