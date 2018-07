Sem lugar no Chelsea, Piazon é emprestado ao Eintracht

Quando deixou o São Paulo em janeiro de 2012 para atuar no Chelsea, o meia Lucas Piazon era considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Na época com 17 anos, o jogador passou a ser emprestado para diversos clubes para ganhar experiência. Hoje aos 20, ele segue sem espaço no estrelado elenco londrino e foi mais uma vez liberado, desta vez para atuar no Eintracht Frankfurt.

Nesta quinta-feira, o jogador assinou contrato de empréstimo por uma temporada com o clube da primeira divisão alemã, que celebrou sua chegada. "Estamos felizes por termos sido capazes de chegar a um acordo após uma longa, mas muito justa negociação com o Chelsea. O Piazon vai nos fortalecer na próxima temporada", disse o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Bruno Hübner.

Depois de chegar ao Chelsea em janeiro de 2012, Piazon teve poucas chances na equipe profissional. Ele até teve destaque nas categorias de base e chegou a estrear no time principal em setembro daquele ano, mas deixou claro que ainda precisa ser lapidado e, por isso, foi emprestado ao Málaga no início de 2013.

No time espanhol ganhou um pouco mais de espaço e estreou na Liga dos Campeões, mas não foi o suficiente para convencer o Chelsea a ficar com ele. Por isso, na última temporada foi emprestado novamente, desta vez para o Vitesse, onde marcou 11 gols em 29 partidas do Campeonato Holandês. Mas, pelo menos por mais um ano, seguirá sem lugar no time inglês.