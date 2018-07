Sem Luis Fabiano e Ceni, Osorio relaciona garoto contra o Grêmio

Os diversos problemas pelos quis passam o reduzido elenco do São Paulo fizeram o técnico Juan Carlos Osorio dar oportunidade a mais um garoto do time sub-20. Sem poder contar com Luis Fabiano, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o treinador colombiano resolveu dar uma chance ao atacante Murilo, de apenas 17 anos, e o relacionou para o confronto diante do Grêmio, domingo, em Porto Alegre.

De acordo com os registros da Federação Paulista de Futebol (FPF), Murilo é jogador amador. Ainda de acordo com a FPF, o São Paulo tem 66 atletas sob contrato profissional, alguns deles atacantes da base. Mas Osorio gostou da participação de Murilo nos treinos do sub-20 contra a equipe principal e resolveu que o garoto cortaria a fila.

Além dele, viajam os atacantes Alexandre Pato, Rogério e Centurión. O colombiano Wilder está com dores musculares e Alan Kardec ainda se recupera de uma cirurgia no joelho. O elenco também conta com João Paulo, garoto de 18 anos que se destacou na Copa São Paulo de Juniores. Na base, o destaque do ataque é Joanderson, que acabou preterido por Murilo.

Outros dois garotos recém-promovidos foram relacionados: o lateral-esquerdo Matheus Reis e o zagueiro Lyanco, que já atuaram outras vezes. Os dois, entretanto, devem ficar no banco. O São Paulo conta com o retorno de Rodrigo Caio (estava na seleção olímpica), Breno (fora há sete partidas por lesão muscular) e Lucão (cinco jogos fora por trauma em um tendão), além de Carlinho, que ficou fora por quatro rodadas.

Ainda assim a lista de desfalques é grande, puxada por Rogério Ceni, que ainda sente dores no adutor direito. Luiz Eduardo é outro que segue fora. A escalação para pegar o Grêmio, às 16h deste domingo, em Porto Alegre, não foi revelada. A tendência é o time ser: Renan Ribeiro; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo; Wesley, Ganso, Michel Bastos e Carlinhos; Alexandre Pato e Rogério.

CONFIRA OS RELACIONADOS PELO SÃO PAULO:

Goleiros: Renan Ribeiro e Léo;

Laterais: Bruno, Carlinhos, Reinaldo e Matheus Reis;

Zagueiros: Lyanco, Breno e Lucão;

Volantes: Thiago Mendes, Rodrigo Caio e Wesley;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Daniel;

Atacantes: Alexandre Pato, Rogério, Murilo e Centurión.