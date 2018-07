Sem Luis Fabiano, Muricy escala Pato como titular

A equipe escalada na atividade foi a seguinte: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Lucas Evangelista; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo, Alexandre Pato e Alan Kardec. A única mudança com relação ao time que iniciou a partida contra o Orlando City foi justamente a saída de Luis Fabiano.

Com a entrada de Pato, o esquema 4-3-3 foi mantido, mas o jogador entrou para atuar pelo lado direito do ataque, enquanto Alan Kardec foi centralizado no setor. Utilizando três quartos do campo de treinamento, Muricy Ramalho comandou treino tático em que titulares pressionavam buscando o gol e reservas se defendiam e tinham de contra-atacar, papeis que foram invertidos depois.

O São Paulo vai jogar contra o Ocala PDL na quinta-feira, no último teste do elenco na intertemporada nos Estados Unidos. O próximo jogo oficial do clube está marcado apenas para 16 de julho, contra o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.