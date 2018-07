Sem Luis Fabiano, Muricy Ramalho repete São Paulo para sábado

A boa exibição na vitória sobre o Bahia deixou Muricy Ramalho satisfeito e o treinador vai manter o time que venceu no meio de semana para o jogo deste sábado contra a Chapecoense, no Morumbi. Como Luis Fabiano está fora por causa de um novo estiramento muscular, Ademilson será mantido no ataque do São Paulo.

Muricy chegou a dizer depois do jogo na Fonte Nova que poderia mudar alguns atletas por causa do pouco tempo para recuperação entre um jogo e outro, mas pelo que mostrou no último treino, voltou atrás na decisão.

Desta forma, o São Paulo deverá entrar em campo com Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso, Ademilson, Alan Kardec e Osvaldo. Kardec, que deixou o jogo contra o Bahia com cãibras nas duas pernas, treinou normalmente e ficará entre os titulares.

Na atividade desta sexta, Muricy voltou a dar destaque para o posicionamento da equipe e em diversos momentos parou para orientar os jogadores e indicar onde eles deveriam ficar. Depois os jogadores fizeram um rachão, como sempre acontece na véspera das partidas.

Kaká, por sua vez, ficou fora do treino tático e se dedicou a uma série de exercícios específicos para aprimorar a forma física. Ele deve estrear apenas no dia 2 de agosto, contra o Criciúma, no Morumbi.