Sem Luis Fabiano, Ney Franco faz mistério e fecha treino

No segundo tempo diante do Flamengo, no domingo, após perder Luis Fabiano no intervalo, Ney Franco mudou a formação são-paulina, colocando Douglas e deixando a equipe apenas com dois atacante - Osvaldo e Lucas. Ao longo da partida, no entanto, o treinador parece ter ficado insatisfeito com a opção e voltou a colocar mais um homem de frente: Willian José, no lugar de Jadson.

Willian José, aliás, aparece como uma das alternativas caso Ney Franco decida manter o esquema com três atacantes. Se isso acontecer, ele deve brigar por posição com Ademilson e Cícero, que é meia de ofício, mas já atuou mais avançado por diversas vezes com Emerson Leão.