Sem Luis Fabiano, Vasco busca a recuperação no Brasileirão contra o Vitória

O Vasco não contará com o atacante Luis Fabiano na partida desta quarta-feira contra o Vitória, às 21h45, no estádio Barradão, em Salvador, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante não foi liberado pelo departamento médico porque tem um problema no quadril, que causa dores no joelho. Avaliação médica concluiu que o atleta precisa de um reajuste muscular. Ele será submetido a trabalho ortomolecular e também com medicamentos para se recuperar. Não há previsão para seu retorno aos gramados.

O volante Bruno Paulista também está fora da partida. Ele sofreu uma contratura na coxa esquerda e vai ficar fora por precaução. A expectativa é de que retorne na próxima rodada. Douglas, outro jogador da posição, que voltaria ao time após ter cumprido suspensão contra o Flamengo, está com dores no tornozelo e é dúvida. Segundo o técnico Milton Mendes, ele será escalado caso se recupere.

Jean, que também cumpriu suspensão automática, volta ao time nesta quarta-feira, mas outros três atletas estão fora após receber o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo: o lateral-direito Gilberto, o zagueiro Paulão e o meia Nenê.

"O Vitória chega empolgado com o fato de ter vencido seu último jogo e, atuando diante de sua torcida, vai buscar de qualquer maneira embalar. Vamos encontrar muitas dificuldades e devemos manter o nosso pensamento somente no adversário. Respeito demais o nosso rival e por isso quero meus atletas concentrados em encontrar a melhor maneira de ganhar", disse Milton Mendes.