Sem Luis Suárez, Oscar Tabárez monta Uruguai com volta de Diego Forlán

SÃO PAULO - Sem poder contar com Luis Suárez, que passou por uma cirurgia e não deve voltar aos treinos antes da Copa do Mundo, o técnico Oscar Tabárez montou, nesta quarta-feira, o time do Uruguai que deverá entrar em campo nesta sexta-feira, em amistoso contra a Irlanda do Norte, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

A vaga aberta no time foi ocupada por Diego Forlán, que perdeu a posição ao longo do ano passado. Assim, deverá ser o craque da última Copa do Mundo o substituto de Suárez, formando dupla de ataque com Edinson Cavani, que fez boa temporada pelo Paris Saint-Germain.

No treino, a seleção uruguaia teve como sparring o time do sindicato local dos jogadores. E a equipe montada de início por Tabárez teve: Fernando Muslera; Maxi Pereira, Lugano, Coates e Martín Cáceres; Arévalo Ríos, Gargano; Gastón Ramírez e Cristian Rodríguez; Forlán e Cavani.

Na segunda parte do treino entraram em campo os reservas e o time ficou com: Martín Silva; Fucile, José María Giménez e Álvaro Pereira; Alejandro Silva, Diego Pérez, Eguren, Álvaro González e Lodeiro; Christian Stuani e Abel Hernández.

O único desfalque na atividade foi Diego Godin. O zagueiro foi titular do Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões, sábado, e treinou à parte. Seus companheiros de clube José María Giménez e Cristian Rodríguez também estavam em Lisboa, se uniram mais tarde ao elenco, mas como não jogaram no sábado estão descansados.