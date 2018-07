Sem Luiz Gustavo, Felipão pode optar por três zagueiros

Felipão teve apenas meia folga ontem. Embora não tenha trabalhado na Granja Comary, em Teresópolis, começou a redesenhar o Brasil em casa mesmo, após a batalha do Mineirão contra os chilenos, anteontem, em que conseguiu a vaga para as quartas de final após empate de 1 a 1 no tempo normal, 0 a 0 na prorrogação, com uma bola no travessão de Julio Cesar, e 3 a 2 nos pênaltis.

Os jogadores começam hoje a treinar para o jogo com a Colômbia, em Fortaleza, e alguns deles, como Neymar, farão tratamento intensivo para se recuperar e poder atuar na sexta.

A seleção tem baixa de peso. Felipão não contará com Luiz Gustavo, suspenso. Se quiser se adiantar aos fatos, o problema aumenta, uma vez que o elenco tem agora seis jogadores pendurados com um cartão amarelo. A Fifa determina que os cartões de todas as seleções sejam anulados a partir da semifinal, mas se o atleta pendurado nas quarta receber a segunda advertência, terá de cumprir suspensão automática na semifinal. Os pendurados do Brasil são Neymar, Ramires, Daniel Alves, Thiago Silva, Hulk e Jô.

Para a partida na Arena Castelão, contra outro rival sul-americano, Luiz Gustavo fará falta. Ele tem sido o ponto de equilíbrio da equipe. A ausência do volante da voz grossa e das poucas risadas abre uma brecha no meio, para Paulinho ou Ramires. "Infelizmente, tomei o segundo cartão, mas conseguimos o nosso objetivo e quem entrar vai fazer da melhor forma. É difícil evitar o cartão, ainda mais na minha posição. Não tem como pensar duas vezes. Tem de ter a definição e fazer o que vem na cabeça. Infelizmente, vou ficar fora, mas pude ajudar o time a dar mais um passo."

Candidatos não faltam para seu lugar. Felipão tem pelo menos quatro opções e um sistema tático diferente. Na troca pura e simples de um por outro, a melhor opção é Ramires. Dessa forma, o técnico seguraria Fernandinho para a função de primeiro volante, a mesma de Luiz Gustavo, e deixaria o jogador do Chelsea como terceiro homem do lado direito. Paulinho, que era titular e perdeu espaço pelas más atuações, tem chance de voltar.

Fernandinho já se adiantou ao chefe e disse que faz a função de Luiz Gustavo sem problemas. "Acho que o Felipão vai analisar as opções que tem. Eu sou capaz de atuar como primeiro volante, mas ele pode usar um zagueiro também."

Felipão chegou a afirmar que o Brasil, além das peças de reposição à altura, também tem mais dois esquemas táticos preparados, que mudariam a maneira de a seleção se posicionar. Um deles pode ser usado contra a Colômbia, na sexta-feira.

Sem Luiz Gustavo, o time poderia ter mais um zagueiro, que ficaria à frente da dupla de defensores titulares. As cartas de Felipão para isso são duas, e nem precisaria embaralhar tanto. David Luiz poderia ser deslocado e Dante assumiria seu posto ao lado de Thiago Silva. A outra, a mais provável, é apostar em Henrique como volante improvisado, sem avançar tanto. Nessa formação, Fernandinho e Oscar jogariam no meio.

O elenco se reapresenta hoje no Rio, de onde parte no ônibus da Fifa para Teresópolis. Almoça junto e treina à tarde. Essa rotina vai até quarta, quando embarca para Fortaleza. Até lá, Felipão já terá feito sua escolha.