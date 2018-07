Sem Magno Alves, Ceará empata sem gols com Paraná O Ceará sentiu muito a ausência de Magno Alves - artilheiro do Brasil na temporada com 32 gols e poupado pelo técnico Sérgio Soares - e não conseguiu sair de um empate sem gols com o Paraná, nesta terça-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.