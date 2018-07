Sem Maicon e Ramiro, Roger Machado comanda treino intenso no Grêmio

Ao ficar fora da atividade, Maicon aumenta a expectativa para seu retorno ao time. Uma sequência de lesões vem atrapalhando o rendimento do meio-campistas nas últimas semanas. O treinador considera o jogador, que se reabilita de problema muscular, importante para o time nesta reta final do Brasileirão, em que o Grêmio ainda sonha com o título. Já Ramiro ainda busca sua melhor forma após ser submetido a cirurgia no joelho, em abril.

Sem condições físicas, Maicon e Ramiro apenas assistiram ao treino comandado por Roger, debaixo de leve chuva. O treinador cobrou intensidade física a todo momento na atividade em que dividiu o elenco em quatro times. O trabalhou exigia rápidas decisões e grande mobilidade dos jogadores.

O treino levou os atletas à exaustão no gramado do CT Luiz Carvalho. Ao fim da atividade, Roger Machado brincou com seus comandados: "Estão de férias até amanhã". O Grêmio só volta a campo no dia 15, contra o Santos, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Brasileirão.