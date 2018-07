Sem Maicosuel, Botafogo deve ter Andrezinho contra Flu

Maicosuel era um dos quatro jogadores do Botafogo que entraram em campo no último sábado pendurados com dois amarelos. Além dele, Antônio Carlos, Márcio Azevedo e Marcelo Mattos também corriam o risco de serem punidos com cartões e ficarem fora da semifinal, mas conseguiram terminar o jogo sem punições.

Sem poder contar com Maicosuel, o técnico Oswaldo de Oliveira deverá escalar o meia Andrezinho no lugar do jogador como titular. O meio-campista deve retornar ao time depois de ficar afastado por dez dias por causa de dores musculares na coxa direita. O treinador, porém, tem Cidinho e Caio como outras opções para o setor.

Outra dúvida botafoguense para a semifinal de quinta-feira é o atacante Loco Abreu, vetado da partida do último sábado por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Oswaldo tem esperança de contar com a volta do uruguaio diante do Fluminense, mas, caso isso não seja possível, Herrera mostrou diante do Macaé que está pronto para ser titular novamente. Ele fez um belo gol e ainda teve atuação destacada no confronto.