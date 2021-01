Sem Maidana e Ronaldo, Sport recebe Palmeiras para se distanciar da degola

O Sport quer aproveitar o momento decisivo do Palmeiras na Copa Libertadores para se firmar de uma vez fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro no duelo deste sábado, às 19 horas, na Ilha do Retiro, pela 29.ª rodada. Para o jogo, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Iago Maidana e o volante Ronaldo Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, o treinador ensaiou o Sport com a dupla defensiva formada por Rafael Thyere e Adryelson. Já o meio de campo contou com a entrada de Betinho ao lado de Marcão Silva, Patric, Thiago Neves e Marquinhos. Dalberto continua sendo assim a principal opção ofensiva.

"É um time que montou um elenco e não um time. Não à toa o Palmeiras está nas fases finais da Libertadores. Pode ter certeza que independentemente de quem jogar vai fazer um jogo duro e vamos torná-lo o mais difícil possível", alertou Thiago Neves que fez o gol da vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, no meio de semana.

Com esta vitória, o Sport subiu para a 14.ª posição, com 32 pontos, abrindo quatro da zona de rebaixamento. O duelo diante do Palmeiras ganha importância para a equipe seguir se distanciando do risco de descenso.

"Já ficamos próximos, longe, mas o campeonato é o resumo do desempenho em 38 rodadas. Quem for melhor vai conseguir ficar mais em cima. Iremos trabalhar para o Sport ficar em um posto o mais alto possível. Vamos jogar contra o Palmeiras para buscar a vitória", prometeu Jair Ventura.