Sem maiores objetivos, Fla voltará aos treinos nesta quarta após 2 dias de folga

O elenco rubro-negro ganhou este bom período de descanso depois do empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, ocorrido no último domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, onde a equipe deu adeus de vez às chances de lutar por uma vaga na Libertadores de 2016.

Já focando a próxima temporada, o Flamengo irá fechar a sua campanha no Brasileirão em duelos contra Atlético-PR, no próximo domingo, às 19h30, na Arena da Baixada, e contra o Palmeiras, uma semana depois, às 17 horas, no Maracanã, onde se despedirá de forma melancólica de seus torcedores após um 2015 decepcionante para o clube.

Assim, o técnico Oswaldo de Oliveira usará essas duas últimas partidas para promover testes na equipe com vistas na montagem do elenco para o próximo ano. O treinador disse, após o duelo do último domingo, que o objetivo agora será o de somar o maior número de pontos possíveis nestes jogos derradeiros e ao menos terminar de forma digna o Brasileirão, no qual os flamenguistas ocupam a 11ª posição, com 49 pontos.