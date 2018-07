Sem mais objetivos neste ano, Atlético-PR volta aos treinos

Dois dias depois de empatar por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e ficar sem chances de brigar por uma vaga na Copa Libertadores de 2011, o Atlético-PR voltou aos treinos na manhã desta terça-feira. Sem mais objetivos a buscar no ano, a equipe iniciou a preparação para o duelo do próximo domingo, contra o Avaí, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade realizada na manhã desta terça contou apenas com os jogadores que não viajaram para Fortaleza, entre eles o meia Paulo Baier, que cumpriu suspensão contra o Ceará e tem presença garantida no duelo diante do Avaí. Na última segunda-feira, o jogador fechou a renovação do seu contrato com o clube por mais dois anos e espera terminar o campeonato pelo menos com mais uma vitória para consolar a torcida atleticana.

Para o duelo do próximo domingo, o Atlético-PR não poderá contar com o atacante Guerrón e o volante Deivid, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e estão suspensos. Em compensação, o time terá, além da volta de Paulo Baier, os retornos do zagueiro Rhodolfo e do volante Chico, que também cumpriram suspensão.

Os jogadores do time comandado pelo técnico Sérgio Soares que enfrentaram o Ceará no último domingo voltam aos treinos na tarde desta terça-feira no CT do Caju.