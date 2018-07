Sem mais pretensões neste ano, Santos já planeja 2013

"O torcedor vai se surpreender", disse, recentemente, Luis Álvaro, entusiasmado com o Santos forte que por enquanto está apenas no papel, mas deve ir para o campo já no Campeonato Paulista. A intenção do Comitê é dar uma rápida resposta para o fraco segundo semestre do centenário e manter a marca de dois títulos por temporada, o que vem ocorrendo desde 2010.

Mas, sem a criação do tão prometido fundo de investimentos de R$ 40 milhões, de onde o Santos vai tirar tanto dinheiro para contratar um camisa 10 de nível internacional e para repatriar Robinho e Diego, como se especula? Os R$ 24 milhões da venda de Ganso ao São Paulo talvez sejam o bastante apenas para gastar num reforço top. Conselheiros de oposição suspeitam que os investimentos sejam feitos com antecipação de verbas da TV e com o bônus de R$ 30 milhões pagos pela TV Globo.