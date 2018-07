Sem Manchester United, oitavas da Liga dos Campeões têm poucas surpresas

Dentre os 16 primeiros colocados do ranking da Uefa, além do Valencia e do Porto, só não vão jogar o mata-mata da Liga dos Campeões o Borussia Dortmund, o Schalke 04 e o Napoli, que não se classificaram ao torneio. Por outro lado, avançaram Roma (59.ª), Wolfsburg (41.º), PSV (35.º), Dínamo de Kiev (33.º) e o surpreendente Gent (104.º).

O time belga entrou como azarão num grupo que tinha Zenit, Valencia e Lyon e ficou com o segundo lugar da chave, atrás apenas dos russos. Os franceses terminaram em último e não conseguiram avançar sequer à Liga Europa como terceiro da chave.

Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Wolfsburg, Zenit, Chelsea e Manchester City avançaram em primeiro em seus grupos e serão cabeças de chave no sorteio que será realizado na semana que vem para definir os confrontos das oitavas de final, definindo em casa.

No outro pote estarão PSG, PSV, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dínamo de Kiev e Gent. Os únicos confrontos vetados são entre Arsenal e Chelsea ou Manchester City (por serem do mesmo país), além da reedição de duelos que já ocorreram na primeira fase.

Shakhtar Donetsk, Manchester United, Galatasaray, Sevilla, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Porto e Valencia vão disputar a fase anterior à de oitavas de final da Liga Europa. Já Malmö, CSKA Moscou, Astana, Borussia Mönchengladbach, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv e Lyon deram adeus às competições europeias.

Assim, os 10 times que chegaram à fase de grupos pelo chamado ''playoff'' já estão eliminados da Liga dos Campeões. Os cinco que se classificaram a partir dos confrontos entre países de times com menor tradição (Astana, Dínamo Zagreb, Malmö, Maccabi e BATE) ficaram em último em seus grupos.