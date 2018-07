Sem Mancini, Atlético-MG viaja para jogo com São Paulo

O meia deve deixar o clube e se transferir para o Bahia. Assim, o jogador, que vinha sendo reserva nos últimos jogos do Atlético-MG, nem foi relacionado pelo técnico Cuca para o duelo com o São Paulo. Desde 2011 no clube, Mancini, de 31 anos, fez seis gols em 41 jogos que disputou nesta sua segunda passagem pelo clube de Belo Horizonte.

Para o duelo com o São Paulo, a única novidade do Atlético-MG será o lateral-direito Carlos César, que substituirá o suspenso Marcos Rocha. Recuperados de lesões, o volante Fillipe Soutto e André também reforçam o time no domingo, mas devem ficar apenas no banco de reservas.

Com 10 pontos somados em quatro rodadas, o Atlético-MG está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Confira a lista dos jogadores relacionados por Cuca para o jogo com o São Paulo:

Goleiros: Giovanni e Renan Ribeiro.

Laterais: Júnior César e Carlos César.

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva e Rafael Marques.

Volantes: Richarlyson, Pierre, Leandro Donizete, Serginho e Fillipe Soutto.

Meias: Ronaldinho Gaúcho, Bernard e Escudero.

Atacantes: Danilinho, Jô, André e Juninho.