Sem Mancini, Botafogo inicia preparação para pegar líder

O Botafogo teve que conviver com desfalques logo no primeiro treino da semana - o time ganhou dois dias de folga após vencer o clássico contra o Flamengo, em Manaus, no último sábado. O zagueiro André Bahia, o atacante Rogério e até o técnico Vagner Mancini não participaram da atividade realizada nesta terça-feira, no campo anexo do Engenhão.

Vagner Mancini se ausentou por causa de uma reunião na sede da CBF (ele é vice-presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol). O zagueiro André Bahia foi poupado devido a dores musculares, mas não preocupa. Já o atacante Rogério sente o tornozelo esquerdo e será avaliado ao longo da semana.

Por outro lado, o também atacante Bruno Corrêa voltou aos trabalhos normalmente. Contratado após o recesso da Copa do Mundo, o jogador atuou em apenas duas partidas e ficou afastado do time por um longo tempo devido a uma série de problemas médicos - tratou uma tendinite e foi operado por conta de uma apendicite e uma hérnia. O jogador é opção para a partida deste domingo contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.