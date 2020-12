Sem Mano, Bahia enfrenta o Flamengo para esquecer eliminação na Sul-Americana

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Bahia tenta dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro no duelo contra o Flamengo, marcado para este domingo, às 18h15, no Maracanã. O técnico Mano Menezes sabe que não poderá contar com Ronaldo, que pertence ao clube rubro-negro e deu a entender que deverá poupar os jogadores mais desgastados.

Rodriguinho, a principal contratação do clube na temporada, poderá iniciar no banco de reservas. Élber poderá aparecer entre os titulares. O atacante Gilberto é outro que deverá ter uma atenção maior do departamento médico. Já o volante Ronaldo dará lugar para Elias. A outra opção é Edson.

"Nossa equipe tem só Campeonato Brasileiro para disputar. Temos que ter atitude dentro do campeonato. A gente vem numa sequência ruim. Só nós jogadores com a comissão podemos tirar o Bahia dessa situação. Tem que ser muito homem para assumir responsabilidade. Precisamos competir mais, parar de tomar gols para fechar a temporada honrando essa camisa", disse Ernando, que deverá ficar como opção no banco de reserva.

Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com dois jogos de suspensão por xingamentos ao árbitro José Mendonça da Silva Júnior, Mano não poderá comandar a equipe do banco de reservas, função que será do auxiliar Sidnei Lobo.

O Bahia está em situação delicada. A equipe vem de quatro derrotas seguidas e ainda precisa se recuperar da eliminação na Sul-Americana frente ao Defensa y Justicia, da Argentina. O time é o 16.º, com 28 pontos e três de vantagem para o Vasco, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.