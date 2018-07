Sem Maracanã, Flamengo vai jogar em Natal na estreia do Carioca

Com o Maracanã largado pelo poder público e pela concessionária que deveria administrá-lo e com as obras de adequação do Estádio Luso-Brasileiro ainda em andamento, o Flamengo escolheu viajar para o Nordeste do País na sua estreia oficial em 2017, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Nesta sexta-feira, a concessionária que administra a Arena das Dunas iniciou a venda de ingressos para o duelo entre Flamengo e Boavista, marcado para o sábado que vem, dia 28, às 18h30. As entradas custarão a partir de R$ 80.

A escolha pela Arena das Dunas foi da diretoria do Flamengo, uma vez que o clube é o mandante da partida. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) teve que aprovar a marcação do jogo para fora do Estado.

Chama atenção, porém, que o duelo tenha sido confirmado na Arena das Dunas no mesmo dia em que a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol anunciou o adiamento do clássico entre América-RN e ABC, que estava marcado para o próximo domingo no mesmo estádio. Com a crise penitenciária no Rio Grande do Norte, a Polícia Militar alegou que não teria contingente para fazer o policiamento de um jogo com grande presença de torcida.