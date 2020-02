Sem marcar há 4 jogos, Guerrero reconhece dificuldades com nova função no Inter

O início da temporada de 2020 para o centroavante Paolo Guerrero não tem sido muito bom em número de gols. O peruano esteve em campo em cinco dos nove jogos do Internacional até agora e marcou somente um gol. No empate por 0 a 0 contra o Deportes Tolima, na quarta-feira, na Colômbia, pela rodada de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores, completou a quarta partida seguida sem balançar as redes e admitiu que o problema é a dificuldade para se adaptar à nova função determinada pelo técnico argentino Eduardo Coudet.

"Fico chateado porque, obviamente, os zagueiros não deixam virar. Se viro, fica muito fácil, pois vou deixar meus companheiros em condições de marcar ou finalizar. Eles não me deixam. Tenho a marcação de dois marcadores em cima. O professor me pede para que atue como um 9 fixo e fica mais difícil eu não poder voltar para jogar", declarou.

O único gol na temporada saiu na vitória por 3 a 1 sobre o Pelotas, no dia 26 de janeiro. Depois, passou em branco nos dois jogos contra a Universidad de Chile, pela Libertadores, e no clássico contra o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho. Contra o Tolima, alcançou a marca de 414 minutos (somados os acréscimos) sem marcar.

"Às vezes, é um pouco puxado trabalhar com dois centrais grandes. Mas estou tendo aproximação dos companheiros, mais em casa. Fora (de casa) meus companheiros ajudam na marcação, mas é um trabalho que buscamos entrosar. Tenho que ler os movimentos deles, eles os meus. Cada vez me desespero mais porque quero fazer gol, chegar com mais força. É seguir trabalhando", disse o peruano.

Com o empate sem gols na Colômbia, o Internacional precisa vencer o jogo de volta, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para avançar à fase de grupos da Libertadores. Novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis e, com gols, classifica o Tolima. A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 21h30.

A delegação do Internacional retornou a Porto Alegre nesta quinta-feira e folga nesta sexta. No sábado e no domingo, trabalha pela manhã.