Sem marcar há 7 jogos, Junior Urso diz que se cobra para atingir meta no Corinthians

Logo que chegou ao Corinthians, o volante Junior Urso disse que sua meta seria de marcar um gol a cada três jogos. No início, ele conseguiu cumprir o objetivo, mas a dificuldade em mandar a bola para a rede da equipe alvinegra foi aos poucos deixando o jogador cada vez mais longe dessa média.

Há sete jogos sem marcar, Junior Urso tem 26 partidas pelo clube e apenas quatro gols, média de um gol a cada 6,5. Durante evento realizado no Parque São Jorge, ele disse que não esqueceu dessa promessa e que mantém a cobrança diária. "Estou bravo comigo mesmo. Por estar criando poucas chances de gol. Estou fazendo ultrapassagens, mas estou em um lugar e a bola em outro. No começo do ano a bola estava chegando mais", disse.

A última vez que ele balançou as redes foi em maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, na Venezuela, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Na época havia acabado de voltar de uma lesão muscular e estava mais perto da meta com quatro gols em 19 jogos.

"Estou me cobrando. Já saí um pouco do que queria. Espero que consiga alcançar isso no final da temporada. Sei da dificuldade. Mas sei também que a equipe precisava fazer mais gols. Tem que lembrar também que é importante que estamos sofrendo poucos gols. Uma vitória mínima é uma vitória", prosseguiu.

Contratado em fevereiro do futebol chinês, Junior Urso ganhou rápido a vaga de titular e não deixou mais a equipe. Agora para o segundo semestre ele terá mais dois concorrentes para a posição: Matheus Jesus, que chegou junto ao Oeste, e Renê Junior, recuperado de cirurgia no joelho. Matheus Jesus fez o gol do empate no jogo-treino com o Juventus na terça-feira.

"No meio-campo todos que estão no elenco podem estar jogando. Tenho que estar sempre alerta com todos. É trabalhar. Se possível fazer os gols para que tenha as oportunidades para jogar outras vezes e estar representando o Corinthians", analisou Urso.

O Corinthians ocupa a oitava colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. No domingo, às 16h, o time alvinegro receberá o Flamengo, na arena em Itaquera, pela 11ª rodada. A equipe rubro-negra vem de eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil na quarta-feira, e está em terceiro lugar, com 20 pontos, a seis do líder Palmeiras.