Sem marcar há quase nove meses, Kazim ganha nova chance no Corinthians

O turco Kazim será uma das novidades do Corinthians para enfrentar o Avaí, neste sábado, às 19h, na Arena Corinthians. O jogador espera aproveitar a ausência de Jô, suspenso, para tentar acabar com o jejum de quase nove meses sem marcar um gol.

“Kazim inicia o jogo no sábado. Espero que ele consiga fazer uma boa preparação e faça um grande jogo no final de semana”, antecipou Carille, logo depois da partida contra o Atlético-PR. O turco, porém, marcou pela última vez no dia 18 de fevereiro, quando fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Audax, pelo Campeonato Paulista.

No Campeonato Brasileiro, o turco participou de 12 jogos, sendo dois deles como titular e dez saindo do banco de reservas. As más atuações fazem com que ele corra o risco de ser negociado no final da temporada ou utilizado como moeda de troca.

Além de Kazim, outra opção para Carille diante do Avaí é apostar no experiente Danilo. O meia, recuperado de uma grave lesão, tem ficado no banco do reservas e o treinador já avisou que pretende contar com ele como centroavante. Entretanto, ele não tem condições físicas de atuar por 90 minutos. Por isso, existe a possibilidade dele entrar no decorrer da partida deste sábado.