Sem Marcelo e Casemiro, Real busca vitória inédita no estádio do Dortmund

Cinco jogos, nenhuma vitória: para quebrar o tabu de nunca ter saído com os três pontos do Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, o Real Madrid viaja com desfalques importantes para encarar os alemães nesta terça-feira, em jogo válido pela segunda rodada do grupo F da Liga dos Campeões.

O momento vivido pela equipe de Zinedine Zidane, no entanto, não é dos melhores. Apesar da liderança do Campeonato Espanhol, o Real vem de dois empates seguidos no torneio. No último deles, contra o Las Palmas, por 2 a 2, o técnico francês decidiu retirar Cristiano Ronaldo de campo. O craque, porém, não gostou nada da substituição.

Mas Zidane precisará de Cristiano para obter o triunfo inédito na casa do adversário. Nos cinco jogos disputados no Signal Iduna Park até então, o Real perdeu três e empatou dois. A derrota mais doída ocorreu na partida de ida das semifinais da temporada 2012/2013, quando os merengues foram goleados por 4 a 1, com todos os gols de Robert Lewandowski, hoje no Bayern de Munique.

As duas equipes voltaram a se enfrentar pela competição nas quartas de final do ano seguinte, desta vez com melhor sorte para o Real. Apesar de ter vencido por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, o time de Madri quase perdeu a classificação na partida da volta na casa do adversário, sendo derrotado por 2 a 0. Desta vez, o carrasco foi Marco Reus, ainda na equipe, autor dos dois gols do jogo.

Para tentar o primeiro triunfo em Dortmund, Zidane terá o reforço do goleiro Keylor Navas, que não joga desde a decisão da Liga dos Campeões da última temporada, e do zagueiro Pepe, recuperado de um problema muscular. No entanto, não poderá contar com os brasileiros Marcelo e Casemiro, ambos no departamento médico com lesão.

O também brasileiro Danilo deve ser improvisado na esquerda para substituir Marcelo. Mas a ausência de Casemiro se transformou em dor de cabeça para o técnico francês. Sem a presença do volante, o Real sofreu para conter o ataque do Las Palmas. Por isso, Zidane deve promover a entrada de Mateo Kovacic para reforçar a marcação.

O Dortmund chega para o jogo empolgado. Além do retrospecto positivo contra o adversário, a equipe vem de quatro vitórias consecutivas, uma delas na estreia da Liga dos Campeões. Na primeira rodada, os comandados de Thomas Tuchel golearam o Légia Varsóvia, fora de casa, por 6 a 0, e assumiram a liderança da chave.

Para a temporada, o clube alemão decidiu reinvestir o dinheiro obtido com as vendas de nomes importantes como Mats Hummels, Ilkay Gündogan e Henrikh Mhkitaryan. A maioria dos recém-chegados, para felicidade torcida, está correspondendo às expectativas.

Os casos de maior destaque são do lateral-esquerdo Raphael Guerreiro, campeão da Eurocopa com Portugal, adiantado para o meio-campo para fazer uma excelente parceria com o repatriado Mario Götze, uma das principais revelações do Dortmund nos últimos anos e que volta ao time após passagem apagada pelo Bayern de Munique.

Tuchel, assim como Zidane, terá desfalques. O lateral-esquerdo Marc Batra, contratado junto ao Barcelona, sofreu um problema muscular e é dúvida para o duelo. Já Reus, conhecido carrasco do Real Madrid, ainda não estreou na temporada também por lesão.

No outro jogo do grupo, o Sporting, que foi derrotado pelo Real Madrid em casa na estreia da Liga, viaja até a Polônia para enfrentar o Légia Varsóvia.

Este será o primeiro de três duelos entre Espanha e Alemanha na rodada. Na quarta-feira, o Barcelona enfrenta o Borussia Mönchengladbach e o Atlético de Madrid pega o Bayern de Munique, em uma reedição da semifinal da última temporada.

O único time do país que não enfrentará um rival alemão é o Sevilla, que joga nesta terça-feira contra o Lyon, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela segunda rodada do grupo H.

As duas equipes chegam para o duelo depois de derrotas por 1 a 0 nos campeonatos nacionais. O Sevilla caiu diante do Athletic Bilbao, fora de casa. Já o Lyon foi derrotado pelo Lorient, também longe de seus domínios, pelo mesmo placar.

Apesar dos tropeços, ambos os times fizeram boas estreias no torneio. Os franceses bateram em casa o Dínamo de Zagreb, por 3 a 0, enquanto os espanhóis arrancaram um empate sem gols contra a Juventus, favorita da chave, na Itália, que também nesta terça-feira viaja para encarar os croatas, lanternas do grupo, em Zagreb.

A importância do duelo está exatamente na expectativa de que uma das vagas nas oitavas de final fique com a 'Velha Senhora'. Por isso, Sevilla e Lyon entrarão em campo em busca de uma vitória para garantir uma classificação tranquila à próxima fase.

Um time que vive mau momento no torneio local e por isso aposta as fichas na principal competição continental da Europa é o Leicester. O time que encantou o mundo ao conquistar o Campeonato Inglês na última temporada ocupa apenas a 12ª colocação e está longe de repetir o desempenho que o levou ao título inédito.

Na Liga dos Campeões, porém, o time de Claudio Ranieri venceu o Club Brugge, na Bélgica, por 3 a 0, e quer repetir o triunfo em sua primeira partida em casa na história da competição contra o Porto, que apenas empatou com o Copenhague no Estádio do Dragão.

Completam a rodada desta terça-feira os jogos do grupo D. Monaco, líder da chave, recebe o Bayer Leverkusen. Já o Tottenham quer se recuperar da derrota na estreia para os franceses, por 2 a 1, e viaja até a Rússia para enfrentar o CSKA Moscou, que divide a segunda posição com os alemães após empate por 1 a 1.